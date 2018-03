Inizia il governo Merkel IV

(Askanews) - Angela Merkel ha ricevuto l'incarico di cancelliera per la quarta volta: 171 giorni dopo le elezioni del 24 settembre 2017, la grande coalizione tra Cdu e socialdemocratici può iniziare a lavorare. Dalla camera bassa del Parlamento tedesco è arrivata l'approvazione della nascita del nuovo governo di coalizione con 364 deputati che hanno votato per la leader Cdu, 35 voti in meno rispetto ai 399 seggi di cui dispone la grande Coalizione. Contro la cancelliera, 63 anni, hanno votato in 315, nove gli astenuti.

Merkel è poi andata a Schloss Bellevue, sede del presidente della Repubblica federale tedesca, Frank Walter Steinmeier, per essere ufficialmente nominata cancelliera e prestare giuramento al Bundestag davanti al presidente della camera bassa Wolfgang Schaeuble.