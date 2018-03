Riforma dell'eurozona a rischio dopo le elezioni italiane, ma alla Bundesbank non dispiace. Parla Feld

Roma. Si racconta che alla Bundesbank abbiano reagito con un mezzo sorriso alla notizia dei risultati elettorali in Italia. Ai vertici della Banca centrale tedesca, come a chiunque abbia la testa sulle spalle in Europa, non fa certo piacere il successo dei partiti anti sistema in uno dei paesi chiave dell’Unione, ma paradossalmente, visto da Francoforte, il boom dei Cinque stelle e della Lega fa anche uscire l’Italia dall’equivoco di un paese eternamente in bilico tra l’europeismo delle parole e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.