Un ragionamento freddo su Assad

Cerchiamo di fare un ragionamento freddo sulla Siria. In questi giorni il governo di Bashar el Assad sta dando l’assalto all’enclave ribelle della Ghouta alla periferia della capitale Damasco. Per piegarla, gli aerei stanno sottoponendo i suoi abitanti a un bombardamento durissimo, che in un giorno ha fatto cento morti. La Ghouta resiste a queste offensive dall’inizio della guerra e in questi anni ha sopportato anche l’uso di armi chimiche che nell’agosto 2013 hanno ucciso 1.400 civili e il blocco...

