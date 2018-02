Grande Coalizione tedesca. Il ministro delle Finanze: "Presto un nuovo governo"

Berlino, (askanews) - I conservatori della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici guidati da Martin Schulz hanno raggiunto un accordo per un nuovo governo di Grande Coalizione, in tedesco Grosser Koalition o affettuosamente GroKo, a oltre quattro mesi dal voto in Germania.

Il capo della cancellerìa del governo Merkel III e ministro delle Finanze in carica, Peter Altmaier, ha parlato di un accordo di coalizione "positivo". "Un giorno davvero bello per il nostro paese. Le possibilità che presto avremo un nuovo governo federale sono molto alte. Abbiamo un contratto di coalizione che per molti cittadini rappresenta qualcosa di positivo e ora vogliamo tutti andare a farci una doccia visto che abbiamo negoziato duramente e a lungo nelle ultime ore".