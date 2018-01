Un futuro europeo per la Russia

Roma. La campagna elettorale di Ksenja Sobchak, candidata alle elezioni di marzo in Russia, ha come slogan Protiv vsech, “contro tutti”. “Contro l’attuale governo, contro le politiche sociali, contro il passato, contro tutto”, dice al Foglio Sasha Belanovsky. Altissimo, biondo e sbarbato, Belanovsky è il rappresentante ufficiale della campagna elettorale della bella ex presentatrice televisiva. E’ un giornalista, ha lavorato per varie testate, tra le quali l’emittente radiofonica dissidente Echo Moskvy, di cui fa parte Tatyana Felgenhauer, la reporter ferita...

