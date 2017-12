In Catalogna vincono gli indipendentisti, ma l’indipendenza per ora è impossibile

Roma. In Catalogna ha vinto l’indipendentismo, non l’indipendenza. E’ una questione importante di cui tenere conto quando si legge in giro che adesso la crisi secessionista in Catalogna “si riapre”. In realtà il “procés”, come l’hanno chiamato in Spagna – vale a dire quel lungo percorso parzialmente clandestino durato un anno e culminato con il referendum illegale del primo ottobre e la dichiarazione unilaterale di indipendenza del 27 ottobre –, è morto da tempo, non solo per l’applicazione dell’articolo 155...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.