Il Ramadan a scuola e l'autonomia. Valditara contraddice leggi e logica

Dopo quasi un mese di polemiche forzose o inutili attorno al caso della scuola Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, di chiudere nel giorno della fine del Ramadan – motivazione non religiosa ma tecnica, la maggioranza degli alunni islamici non sarebbero andati a scuola – è difficile comprendere il motivo per cui il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara insista con tanta intransigenza sul suo “niet”. Se sia una sua intima convinzione, se sia un cedimento politico alle posizioni sovraniste (e più sguaiate) della maggioranza di cui fa parte – nel weekend ne ha parlato infatti alla festa della Lega a Varese – oppure per una interpretazione erronea che gli fa contraddire, nelle affermazioni, quei principi di autonomia che sono un caposaldo, a parole, del governo in cui lavora. Valditara ha ribadito quanto aveva già detto: “Le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto”. Il che è vero. Per introdurre nel calendario delle istituzioni – la scuola è un’istituzione – o dei contratti di lavoro festività religiose occorre un’intesa con lo Stato, anche se non in forma di un vero concordato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE