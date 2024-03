Missili contro l'occidente. La Corea del nord spara di nuovo, ma non è da sola

Dopo circa due mesi di stop ai cosiddetti test missilistici, la Corea del nord ha lanciato ieri almeno tre missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone. Pyongyang ha fatto sapere che il lancio fa parte delle esercitazioni militari nordcoreane che vanno avanti già da qualche giorno, contemporaneamente a quelle congiunte tra Corea del sud e America iniziate venerdì scorso. Il segretario di stato americano Antony Blinken, che da ieri si trova a Seul per partecipare al terzo Summit sulla democrazia, quest’anno ospitato dalla Corea del sud, ha detto che “l’America è sempre dalla parte di Seul nel rispondere alle provocazioni nordcoreane”. Nelle stesse ore della condanna internazionale contro i lanci missilistici spericolati di Pyongyang, il leader nordcoreano Kim Jong Un si è congratulato con Vladimir Putin per la sua rielezione, primo fra i dittatori ad averlo fatto, e questa volta con una ragione in più: acquistando da almeno sei mesi armamenti e munizioni dalla Corea del nord, il Cremlino ha offerto al regime una linea di credito e di protezione politica potentissima, anche in sede Onu.

