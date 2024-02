Due storie americane ci ricordano i guai creati dalla politica dei dazi

Il protezionismo nuoce gravemente alla salute economica e questo rischia di trasformarsi in un problema di sicurezza nazionale. Un problema che non riguarda solo gli Stati Uniti

Il protezionismo nuoce gravemente alla salute economica, e questo rischia di trasformarsi in un problema di sicurezza nazionale. Se non ci credete, chiedete agli armatori americani. Le flotte commerciali a stelle e strisce stanno attraversando un lungo declino, segnato dalla progressiva riduzione sia delle navi, sia degli addetti. In un mondo dove il commercio internazionale viene sempre più osservato anche dalla prospettiva delle implicazioni geopolitiche, ciò ha sollevato l’attenzione del Congresso, che si sta interrogando su come invertire il trend. In un commento pubblicato ieri sul Wall Street Journal, Colin Grabow e Scott Lincicome del Cato Institute mettono in guardia contro la tentazione di rispondere con dazi e sussidi a un problema che deriva proprio dall’utilizzo estensivo e persistente nel tempo di tali strumenti.