Non è la globalizzazione a generare disuguaglianze. È la malapolitica 

Il risultato per appiattirle è il principio di compensazione. Lo scriveva l'economista keynesiano (ma non ideologico) Jean-Paul Fitoussi: "Senza questo principio il paese si trova di fronte a un’insostenibile instabilità politica"

"Non è tanto che la concorrenza dei paesi emergenti sia stata sleale (cosa non del tutto falsa) quanto che, colti da un inspiegabile vuoto di memoria, i governi dei paesi ricchi hanno dimenticato il principio di compensazione. Che potremmo riassumere così: qualsiasi decisione politica (che non sia giustificata dalla preoccupazione del benessere sociale), i cui effetti fanno guadagnare alcuni e perdere altri, deve assicurarsi che i guadagni degli uni siano sufficienti a compensare le perdite degli altri e che a questo siano effettivamente destinati. Questo principio, il cosiddetto criterio di Kaldor-Hicks, s'iscrive nell’economia del benessere e appare evidente. Come poter altrimenti giustificare scelte che fanno guadagnare alcuni a spese di altri, in particolare quelli svantaggiati?".