Giornali e social mettono in bocca a Parolin la parola “genocidio” su Gaza. Balle

In tempi di polemiche sanremesi su genocidi e libertà d’espressione, ieri sera s’è rischiato l’incidente diplomatico fra la Santa Sede e Israele, che già nelle settimane dopo il 7 ottobre non ha mancato di far notare il proprio disappunto (eufemismo) per le “ambiguità” delle autorità ecclesiastiche a Roma e in Terra santa rispetto al pogrom di Hamas e sodali. Poco dopo le 19, infatti, le agenzie, Repubblica e diversi telegiornali titolavano sicuri: “Parolin, sdegno per il genocidio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE