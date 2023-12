Caro Papa Francesco, ferma tu la guerra a Gaza 

"Per dire ‘no’ alla guerra bisogna dire ‘no’ alle armi. Perché, se l’uomo, il cui cuore è instabile e ferito, si trova strumenti di morte tra le mani, prima o poi li userà. E come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi?”. È stato il passaggio più forte del messaggio natalizio pronunciato dal Papa prima della solenne benedizione Urbi et orbi, alla città e al mondo. Il riferimento primario era alla guerra in Terrasanta, per la quale Francesco ha rinnovato “un pressante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio” e supplicato “che cessino le operazioni militari con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti”.

