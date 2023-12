Qualcuno aiuti Adolfo Urso

Dire di aver sconfitto caro carburanti e inflazione mette in ridicolo il governo. Chiunque tenga alla reputazione del governo dica al ministro delle Imprese di smetterla

Qualcuno dovrebbe fermarlo. Se non la presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia, un consigliere politico o quantomeno un amico. Perché le dichiarazioni di Adolfo Urso mettono in ridicolo un governo che, con fatica, sull’economia cerca di mostrarsi serio e credibile. Il ministro delle Imprese, ormai quotidianamente, afferma di aver risolto le due principali crisi economiche dell’occidente degli ultimi due anni: l’aumento del costo dell’energia e l’inflazione. Non c’entrano l’Opec e la Bce, è Urso ad aver risolto il problema con la strategia Cartello & Carrello. Grazie al “tabellone sul prezzo medio dei carburanti” imposto ai distributori dal governo, dice Urso, c’è stata “una costante riduzione del prezzo di gasolio e benzina”.