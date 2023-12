La demagogia massima delle opposizioni sul salario minimo

Hanno detto più o meno le stesse cose: “Non nel nostro nome” e “state tradendo le speranze di 3,5 milioni di lavoratori poveri”. Ed entrambi, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, il leader del M5s strappando teatralmente i fogli, hanno ritirato la firma alla proposta di legge sul salario minimo, dopo che la Camera ha affossato il testo delle opposizioni, snaturato da un emendamento della maggioranza che ha cancellato la paga minima di 9 euro l’ora. Da questo punto di vista, per le opposizioni si è trattato probabilmente di un successo politico. Hanno mobilitato l’elettorato su un problema diffuso come il lavoro povero offrendo una soluzione semplice e facilmente comprensibile. Che però è sbagliata. Non tanto nel principio, dato che il salario minimo legale è diffuso nella gran parte dei paesi europei, ma nel metodo demagogico che fa fissare la paga al Parlamento anziché a una commissione tecnica. La definizione della soglia del salario minimo non è un dettaglio, ma la cosa più importante e delicata. Perché da un lato fissare un livello troppo basso sarebbe inutile o riguarderebbe pochi lavoratori, dall’altro lato un livello troppo alto sarebbe controproducente per l’occupazione. I 9 euro l’ora proposti dalle opposizioni per l’Italia corrispondono a circa il 75 per cento del salario mediano, il livello più elevato in Europa e il secondo al mondo dopo la Colombia.

