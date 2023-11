Il corso scolastico sull'“affettività” piace ma al momento ha poco senso

L’emozione suscitata dall’assassinio di Giulia Cecchettin ha indotto le forze politiche a cercare di individuare rimedi in un lodevole spirito di collaborazione. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla possibilità di dare alla scuola una funzione educativa nel campo del rispetto della persona e della sua libertà. Non mancano differenze di impostazioni sulla scelta concreta da adottare, sul carattere curricolare o meno dei corsi o delle riunioni dedicate alla materia o sulla estensione dell’intervento anche ad altre tematiche, comunque rilevanti, come quella del rispetto delle differenze. Il Parlamento discuterà e delibererà su queste differenze, ma il punto essenziale, cioè quello di come si forma un sistema educativo dal nulla su una tematica finora mai affrontata dalla scuola, resta inevaso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE