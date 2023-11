Israele fa sua la campagna del Foglio sulla cittadinanza italiana agli ostaggi di Hamas

L’organizzazione israeliana “Bring them home now” rilancia l'iniziativa promossa da questo giornale, rivolgendosi a sindaci e presidenti di regione

Alla cortese attenzione dei sindaci e presidenti di regione italiani, ecco solo alcuni dei nomi delle 240 persone rapite dai terroristi di Hamas il 7 ottobre e da allora tenute come ostaggio a Gaza, senza che se ne abbia loro notizie. Fra di loro ci sono uomini e donne, anziani bisognosi di assistenza e 30 fra neonati, bambini e adolescenti”. Si apre così l’appello di “Bring them home now”, l’organizzazione israeliana che fa campagna sugli ostaggi e che fa suo l’appello del Foglio per dargli la cittadinanza italiana. “In occasione del prossimo 7 novembre, data che marcherà un mese dal rapimento, rilanciamo l’iniziativa proposta da Il Foglio e vi chiediamo di compiere un atto di solidarietà verso i civili rapiti e le loro famiglie e una campagna di sensibilizzazione, conferendo la cittadinanza onoraria a ciascuno dei civili ed esponendo i loro volti pubblicamente fino alla loro liberazione”.