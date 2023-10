La sinistra in Colombia già in crisi. I motivi del disastro del governo Petro alle regionali

Ad appena 14 mesi dall’inizio del mandato, arriva la disfatta elettorale per il presidente e la sua coalizione Pacto Histórico. Nelle elezioni per il rinnovo di sindaci e governatori di Dipartimento, i colombiani premiano le opposizioni

Ad appena 14 mesi dall’inizio del suo mandato, Gustavo Petro, primo presidente di sinistra della storia della Colombia, ha visto la sua coalizione Pacto Histórico andare incontro a un autentico disastro al voto per il rinnovo di sindaci e governatori di Dipartimento. Nella capitale Bogotá, di cui Petro era stato sindaco e che era la prima base di forza della sua coalizione, è stato eletto il centrista Carlos Fernando Galán, leader di Nuevo Liberalismo – figlio del leader carismatico Luis Carlos, che stava per diventare presidente quando il 18 agosto 1989 fu assassinato dai narcos – che con il 49,02 per cento ha ottenuto 15 punti in più di quelli con cui Petro fu eletto sindaco nel 2011. Il suo candidato Gustavo Bolívar, che sarebbe poi l’autore della telenovela “Senza tette non c’è Paradiso”, è arrivato solo terzo con il 18,7.