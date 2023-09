L'Ue non ha lasciato sola l'Italia sui migranti

Berlino è il paese con più richieste di asilo, con 154 mila domande. L’“Europa fortezza” che cerca in ogni modo di chiudere le frontiere non funziona

I dati pubblicati martedì dall’Agenzia europea per l’asilo confermano che l’Italia non è la prima destinazione dei migranti che fuggono da guerra e persecuzione. Nei primi sei mesi dell’anno, è stata la Germania a ricevere il più alto numero di richieste di asilo con 154 mila domande, più del doppio rispetto a quelle presentate in Italia (62 mila) e più di tutti i migranti sbarcati nel nostro paese. Complessivamente nell’Ue le richieste di asilo sono state 519 mila, con un aumento del 28 per cento sul primo semestre del 2022. E’ il livello più alto dalla crisi dei rifugiati del 2015-16. Anche Spagna (86 mila) e Francia (81 mila) sono davanti all’Italia. Rispetto alla popolazione, ci sono altri paesi sotto pressione maggiore, come Austria, Grecia e Belgio.