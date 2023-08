Il commissariamento di Piantedosi

La scelta di Meloni di affidare la gestione del dossier immigrazione al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), guidato da Mantovano, è un brutto segnale per il Viminale

Nel marzo scorso dovette perfino vergare un comunicato per smentire le indiscrezioni (evidentemente esagerate) che lo davano come prossimo alle dimissioni. S’era da poco consumata la tragedia di Cutro, la sua strategia difensiva non era parsa esattamente convincente, quella offertagli da Giorgia Meloni non proprio convinta. “Ma davanti a chi dice che non ho più la fiducia della premier, sorrido”, disse allora Matteo Piantedosi. Dimissioni non ce ne furono. Però da allora l’impressione di un ministro spesso periclitante, ancor più spesso isolato, quasi costretto a ratificare continue strambate (su ong e dintorni) decise altrove, è stata sempre più forte.