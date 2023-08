L'epopea della lotta all'evasione con il tagliandino è fuffa. Seguire la Francia

Non serve un pezzo di carte per far pagare le tasse. Da Parigi ecco una proposta per abolire lo scontrino

Da ieri in Francia non viene più emesso obbligatoriamente lo scontrino alla cassa, la fine del pezzo di carta (non riciclabile e fortemente inquinante) con prezzi, data e quantità acquistata, riguarda tutti i negozi. Ne parlano giornali e televisioni in un dibattito che, visto dall’Italia, ha del surreale. In nessuno dei pezzi letti o ascoltati in una rapida ricognizione si parla di tasse, di evasione da combattere, di scontrino come strumento di controllo. L’attenzione è tutta per la trasparenza, per quei compratori che potrebbero gradire tuttora lo scontrino cartaceo per poter controllare nel dettaglio i prezzi applicati. Per costoro è prevista la possibilità, avvisando prima, di avere ancora il pezzo di carta o di ricevere tutti i dati per email (opzione consigliata).