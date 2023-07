Futili motivi per dimettersi, tra scemenza e gravità

Bjørnar Moxnes, leader del Red Party norvegese, il partito di sinistra che ha otto seggi in Parlamento, si è dimesso per aver rubato un paio di occhiali da sole Hugo Boss al duty-free dell’aeroporto di Oslo. Come poteva immaginarsi lui stesso, è stato immortalato da una telecamera che ha ripreso il furto. Era il 16 giugno scorso, Moxnes inizialmente si è messo in malattia, poi si è dimesso: “Molti mi hanno chiesto perché io abbia fatto una cosa tanto stupida – ha detto – Me lo sono chiesto anche io, ma non ho trovato una risposta adeguata”. Il sito di Politico ha fatto una classifica delle dimissioni più imbarazzanti d’Europa, a partire da quelle relative a sesso e relazioni extraconiugali: Neil Parish, parlamentare conservatore britannico, si è dimesso nel 2022 perché è stato trovato a guardare filmati pornografici sul computer dell’ufficio. La sua prima spiegazione è stata: “Un momento di follia”, in realtà stava googlando un modello di trattore. Nel 2020 si è dimesso Benjamin Griveaux, candidato a sindaco di Parigi del partito del presidente Macron, dopo che i suoi messaggi (con foto) erotici a una donna che non era sua moglie sono stati messi online da un artista-blogger russo, Piotr Pavlenski.

