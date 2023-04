È finita la pacchia del 25 aprile. Su cosa giudicare il governo nei prossimi mesi

C’è un Consiglio dei ministri ambizioso fissato per il Primo maggio. L’invasione di campo celebrativo un po’ ha irritato i sindacati, ma di più li ha infastiditi la mancata convocazione di qualche forma di confronto, di tavolo, di consultazione. Perché nel giorno della Festa del lavoro è attesa una serie di misure, tra decreti e disegni di legge, con effetto significativo sul mercato del lavoro, sull’assistenza alle famiglie a basso reddito, sul fisco e la contribuzione in busta paga. Non parlarne un po’ prima con i sindacati può voler dire due cose. O è una scelta di volontaria chiusura al dialogo, e non sembra il caso, anche perché ricordiamo la partecipazione di Giorgia Meloni al congresso della Cgil e la comprensibile enfasi che l’ha accompagnata, mentre pochi giorni fa è stato a Palazzo Chigi Luigi Sbarra per parlare con il presidente del Consiglio della legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese sostenuta dalla Cisl. Oppure è una scelta dettata dalla convinzione di avere, come dire, il dovere di decidere, anche per rispondere al mandato elettorale e su temi in cui è possibile farlo senza incappare negli slogan inapplicabili riservati ad altri settori e saggiamente accantonati.

