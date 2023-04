Il centro ora è un affare del Pd. I consigli di Romano Prodi a Schlein

Romano Prodi invita Elly Schlein a “trovare un compromesso su tutto” e aggiunge che “il compromesso è una parola nobile”. L’ex premier vede uno spazio in direzione del centro, crede che la conquista di voti in quella direzione “sia più facile anche grazie ai litigi di Renzi e Calenda”. Invita poi a non far prevalere la battaglia per i “diritti” su quella per le scelte economiche e sociali: le tre questioni “sono un mazzo di fiori che deve stare insieme, il problema è non accentuare”. Si tratta di indicazioni ragionevoli, frutto di un’esperienza di governo nazionale ed europea, che anche per questo dovrebbero essere prese sul serio. Contengono una critica sommessa ma non per questo meno sostanziale agli atteggiamenti assunti da Elly Schlein, che però Prodi pensa possano e debbano essere corretti nell’azione politica concreta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE