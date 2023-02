Oltre il Superbonus. Per Bankitalia serve una riforma delle spese fiscali

Il Superbonus ha avuto un impatto significativo sul settore edile, ma gli oneri per il bilancio pubblico restano ingenti. Bankitalia passa ai raggi X il sistema degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, bloccato dal governo perché rischiava di mandare in tilt i conti pubblici. Giacomo Ricotti, capo servizio assistenza e consulenza fiscale di Via Nazionale, pur ammettendo, in un’audizione davanti alla commissione Finanze del Senato, che la ricaduta economica è stata positiva – anche se solo “la metà degli investimenti che hanno beneficiato del Superbonus hanno carattere aggiuntivo – ha sottolineato che a carico dello stato si sono registrati oneri netti crescenti nel biennio (2020-2022, ndr) che riflettono la forte accelerazione del ricorso alla misura. Ma Ricotti ha soprattutto colto l’occasione per chiarire come dovrebbero essere costruite le politiche fiscali in un paese come l’Italia che ha un rapporto debito-pil che resta comunque prossimo al 145 per cento nelle più recenti stime del 2022.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE