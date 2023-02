Le procure fiori di testa che indagano Blanco per i calci alle rose

È il mix perfetto: l’associazione dei consumatori e la procura di provincia. Non si sa quale delle due più interessata alla visibilità, dietro l’ipocrisia della difesa dei consumatori o dell’obbligatorietà dell’azione penale. E così la procura di Imperia ha messo sotto indagine Blanco, il cantante, per “danneggiamento” dopo la sua performance al Festival di Sanremo in cui, causa problemi di audio, si è messo a prendere a calci l’allestimento floreale presente sul palco dell’Ariston. Tutto è partito da un esposto del Codacons, a conferma di quanto poco ci sia di serio sulla vicenda, che invece è stata presa sul serio dai magistrati liguri in virtù dell’obbligatorietà dell’azione penale. D’altronde, nella provincia italiana accadono poche cose ed è legittimo che anche i magistrati liguri vogliano partecipare alla settimana di visibilità e di ribalta nazional-popolare del Festival di Sanremo.

