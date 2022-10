Elnaz Rekabi gareggia senza velo. Viva la scalatrice iraniana

Fu una ragazza che rifiutava il velo la prima vittima della guerra islamista in Algeria negli anni Novanta: Katia Bengana difese la sua scelta anche quando il suo boia le puntò il fucile alla testa. In nome di Katia le donne scendevano in piazza al grido di “rifiutiamo l’esilio, la sottomissione e la compromissione”. In un simile gesto di solidarietà con le grandi proteste in corso nel suo paese iniziate con l’uccisione da parte della “polizia morale” di una ragazza che non portava “correttamente” il velo, l’atleta iraniana Elnaz Rekabi ha gareggiato senza velo ai campionati asiatici della Federazione internazionale dell’arrampicata sportiva, disobbedendo alle restrizioni della Repubblica islamica che impone il velo anche alle sportive all’estero (oltre che il divieto di gareggiare contro atleti israeliani). Le immagini della scalatrice Rekabi che si arrampicava durante la gara a Seul sono diventate virali sul suo social in farsi.



