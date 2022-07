Lavrov va in Africa a fare la vittima

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha cominciato il suo viaggio in Africa facendo la vittima, la missione diplomatica è stata anticipata da un suo editoriale – pubblicato su quattro tra le più importanti testate del continente – che si può sintetizzare così: la crisi alimentare è tutta colpa dell’occidente russofobo che pur di penalizzare noi è disposto ad affamare il mondo. Le catene di approvvigionamento erano già in crisi dopo la pandemia e prima della guerra ma, da quando la flotta russa del Mar Nero ha bloccato i porti ucraini, nel mondo, 47 milioni di persone in più soffrono la fame – per la maggioranza cittadini africani. Nelle stesse ore in cui Lavrov al Cairo – cioè in un paese che dipende per l’85 per cento dalle esportazioni di frumento di Mosca e Kyiv – citava l’accordo appena raggiunto per liberare milioni di tonnellate di grano ucraino, da Mosca rivendicavano il bombardamento del porto di Odessa, quello da cui dovrebbe passare la maggior parte del flusso.

