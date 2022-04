Iran e Turchia, partner obbligati sul gas

Collaborare alla distensione con Teheran. Riabilitare Erdogan. La strategia per la diversificazione energetica italiana passa anche da qui: dallo stringere accordi con chi pareva essere nostro nemico. La conferma è arrivata ieri, dalla relazione del Copasir. “L’Iran potrebbe tornare a essere un partner di primo piano – vi si legge – tenuto conto dell’ampiezza dei giacimenti di gas di cui è ricco”. E dunque “l’Italia potrebbe sfruttare le ottime relazioni commerciali con questo paese che potrebbe costituire un ulteriore sbocco alternativo per il reperimento del gas in sostituzione di quello russo”, anche alla luce della volontà espressa da Teheran “di sviluppare una propria industria del Gnl”. E del resto, come rivela una precedente bozza del documento, in un passaggio poi cassato e forse anche per questo assai eloquente, “il raggiungimento di un ruolo di primo piano della Russia in questo ambito è da collegare alla vicenda delle sanzioni all’Iran”.

