Cambiare il Pnrr è un dovere

Va cambiato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che è in parte un cronoprogramma per avere i fondi europei? Il presidente della Confindustria Carlo Bonomi chiede che sia riscritto almeno per due aspetti: un allungamento dei tempi per la transizione ecologica e una diversificazione delle fonti energetiche per cui oggi siamo dipendenti dalla Russia. Non problemi nuovi, tantomeno il secondo, con Mario Draghi che cerca alternative al gas russo, dal Qatar all’Azerbaijan. La diversificazione delle fonti fossili non è un obiettivo del piano europeo, mentre lo è il passaggio entro il 2055 a sole energie verdi. Ma il Next Generation Eu (NGEu) è stato scritto nel 2021, modificato con la tassonomia che prevede gas e nucleare pulito, e all’esplodere della guerra emendato dall’Italia e altri con la temporanea riattivazione delle centrali a carbone e lo sblocco della ricerca in mare. I tabù sono di fatto già sospesi. E anche per evitare che ognuno vada per proprio conto, Bruxelles si appresterebbe a varare un NGEu 2.0, altri eurobond dopo i 1.800 miliardi per la ripresa post Covid.

