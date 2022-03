Lo spazio mediatico dei putiniani

Come per i No vax, nei talk-show si dà ampio spazio ai filorussi. Che fare?

La guerra in Ucraina sta riproponendo uno schema di informazione e intrattenimento, in cui a volte il secondo prevale sul primo, che ricorda quello che ci ha accompagnato durante l’emergenza Covid. E in particolare durante la campagna vaccinale. Da un lato quelli a favore dei vaccini, dall’altro quelli contrari o, quando non palesemente No vax, quantomeno dubbiosi su efficacia e sicurezza. Potremmo dire: neutrali. Qualcosa di analogo si sta riproponendo con l’invasione decisa da Vladimir Putin. Non perché il tema della guerra, puramente politico, abbia a che fare con la scienza. Ma per il meccanismo elementare della proposizione nei talk-show di due tesi o fazioni contrapposte, spesso anche visivamente: chi è favore da un lato, chi è contrario dall’altro. Questo schema tende a sovrarappresentare posizioni estreme che hanno un minimo riscontro sia nella comunità degli accademici sia nella società.