Il Québec pensa a una tassa per i No vax

Per arginare i No vax si prova ogni genere di misura, e in Québec, provincia francofona del Canada, l’ultima idea è quella di introdurre una “contribution santé”, ossia una tassa sanitaria da far pagare al 12,8 per cento di quebecchesi che si oppone al siero anti Covid, creando gravi disagi all’intero sistema sanitario locale. “Stiamo lavorando all’instaurazione di un contributo sanitario per tutti gli adulti che rifiutano di farsi vaccinare perché rappresentano un fardello finanziario per tutti i quebecchesi”, ha dichiarato il primo ministro del Québec, François Legault. I No vax, secondo il governatore, non possono “danneggiare” il 90 per cento di coloro che si sono vaccinati, “intasano i nostri ospedali” e comportano una “spesa considerevole” per la sanità: una somma che “non spetta a tutti i quebecchesi pagare”.

