Per fare un tavolo non ci vuole lo sciopero

Lo sciopero generale di oggi è un test importante soprattutto per Cgil e Uil. Un primo piano di valutazione riguarderà l’adesione da parte dei lavoratori, dopo il dato non proprio esaltante dello sciopero della scuola (6 per cento). L’altro piano riguarderà l’impatto politico e quindi le conseguenze concrete che i sindacati riusciranno a strappare al governo e ai partiti di maggioranza dopo la manifestazione di oggi. Ed è evidente che una cosa è funzione dell’altra. Il rischio per i leader sindacali che hanno indetto lo sciopero, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, è molto elevato perché se le conseguenze finali dello sciopero sono ancora incerte, una è già assodata: la rottura del fronte finora unitario con la Cisl di Luigi Sbarra, molto polemico rispetto alle ragioni e all’opportunità dello sciopero.

