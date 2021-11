La sindrome di Stoccolma

La storia della prima donna premier della Svezia è durata pochissimo. Magdalena Andersson, nominata tra moltissimi applausi, primo ministro dopo le dimissioni di Stefan Löfven, socialdemocratico come lei, ha lasciato il posto dopo qualche ora, dopo che il Parlamento ha bocciato il progetto di bilancio del governo, a favore della proposta presentata dall’opposizione, che include anche i Democratici svedesi, un partito di estrema destra. All’inizio della giornata Andersson aveva detto di poter governare il paese con il budget dell’opposizione, ma sono stati i Verdi, gli alleati del governo di minoranza, a definire inaccettabile la possibilità di prendere per buona una proposta dell’estrema destra. Le vicende si sono susseguite con rapidità estrema, Andersson, ex ministro delle Finanze e ora anche ex premier, ha detto che non è disposta a guidare “un governo in cui potrebbero esserci motivi per mettere in dubbio la sua legittimità”, ha spiegato di volerci riprovare con un governo di minoranza formato solo dai socialdemocratici.

