Tutto fa eccezione nella Svezia di Löfven, anche la sfiducia

Non era mai accaduto prima nella storia svedese che un primo ministro venisse sfiduciato e che si trovasse davanti alla decisione inedita se dimettersi o annunciare elezioni anticipate. Il primo ministro è Stefan Löfven, il leader dei socialdemocratici, ex sindacalista. Un negoziatore bravissimo, al suo secondo mandato, che dopo le ultime elezioni del 2018 era riuscito a mettere su una coalizione inaspettata – governava con i Verdi e con l’appoggio esterno del Partito di centro, dei Liberali e del Partito della sinistra – per creare un cordone sanitario ed evitare accordi con i Democratici svedesi, il partito nazionalista oggi guidato da Jimmie Åkesson, che dopo il voto sembrava dovesse essere l’ago della bilancia. A provocare la caduta del primo ministro è stato il Partito della sinistra, che appoggiava esternamente il governo, ma sono stati i Democratici svedesi a chiedere la mozione non appena il Partito della sinistra aveva annunciato che era pronto a togliere la fiducia. Il movente è la riforma degli affitti regolamentati, e alcuni commentatori hanno fatto notare come fosse stramba la decisione di far cadere il governo su un argomento così poco centrale, quando le critiche per la gestione della pandemia continuano a tormentare il governo Löfven. La Svezia ha deciso di tenere un approccio tutto suo nei confronti del coronavirus. Ha chiuso il meno possibile, l’ha pensata in modo diverso rispetto al resto d’Europa e del mondo su molte questioni e restrizioni, incluso l’uso della mascherina. Löfven si è affidato al medico star Anders Tegnell, non lo ha mai contraddetto, anche quando riceveva delle critiche forti, lo ha difeso. Così se il governo con un premier socialdemocratico teneva la linea aperturista, nel mondo alla rovescia della pandemia, è stata l’opposizione a cavalcare la linea delle chiusure e delle restrizioni. E di questo universo capovolto, Jimmie Åkesson è diventato il maggior rappresentante. Il leader del partito di estrema destra è un grande sostenitore dell’uso della mascherina e dei lockdown e ne ha approfittato per ricostruire la sua immagine e quella del suo partito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni