Sinistra e immigrazione, cosa ci dice il caso Danimarca

Nel suo primo discorso al Senato da presidente del Consiglio, a febbraio, Mario Draghi aveva indicato la Danimarca come modello da seguire per fare una riforma fiscale. Si trattava della riforma danese del 2008. Ma nel 2021 la Danimarca è da osservare per ciò che sta accadendo sulle politiche sull’immigrazione. Il Parlamento ha approvato una proposta di legge del governo guidato dalla premier socialdemocratica Mette Frederiksen molto restrittiva: la nuova legge, passata a larghissima maggioranza anche con i voti dell’opposizione di centrodestra, prevede che le domande di asilo vengano esaminate in centri che si trovano in non meglio identificati paesi terzi, probabilmente africani (si è parlato del Ruanda), che dovrebbero accogliere i richiedenti asilo una volta accettata la domanda in modo che non mettano piede sul territorio danese. La legge “zero rifugiati” ha suscitato le proteste dell’Ue e dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, perché mina alle basi il sistema di protezione internazionale.

