Con le dimissioni di Löfven, la Svezia fa un passo verso l'ignoto

La Svezia ha fatto un salto verso l’incognito, dopo che il premier Stefan Löfven oggi ha dato le dimissioni a seguito della crisi che si è aperta la scorsa settimana per il voto di sfiducia in Parlamento sulla riforma degli affitti regolamentati. Löfven non è riuscito a convincere il partito della Sinistra, che garantiva l’appoggio esterno al governo ma che è stato all’origine della sfiducia per la sua contrarietà alla liberalizzazione degli affitti, a rientrare nei ranghi. Di fronte allo stallo Löfven aveva due possibilità: andare a elezioni anticipate a un anno dalla scadenza naturale oppure lasciare l’incarico con il rischio di permettere a conservatori e liberali di formare un governo con il sostegno dell’estrema destra dei Democratici svedesi. Alla fine Löfven ha scartato le elezioni anticipate perché nel contesto della pandemia “è meglio per la Svezia”. Ma è stata “la decisione più difficile della mia vita”, ha ammesso l’ex premier.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni