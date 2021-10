Il caso Arcuri è politico, non giuridico

L’inchiesta sulle malversazioni che sono state riscontrate nelle forniture di materiale anti Covid coinvolge l’ex commissario Domenico Arcuri, al quale vengono contestati i reati di peculato e abuso di potere. Giorgia Meloni si dice scandalizzata per il fatto che la gran parte delle assegnazioni sia stata deliberata senza gare di appalto, e su questo si concentra in sostanza il procedimento. Ci si dimentica della situazione in cui quelle decisioni furono assunte: ad Arcuri, un economista esperto in investimenti, sono state affidate dal governo una serie di responsabilità impressionanti. Ha dovuto affrontare la pandemia, che in Italia si presentava allora più acuta che altrove, senza l’ausilio di esperienze altrui (eccezion fatta per quella cinese, ovviamente inapplicabile in una democrazia) e senza vaccini. Ha fatto quel che poteva, usando poteri straordinari che gli erano stati concessi dal governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE