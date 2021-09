Il Cts straparla ancora

Il Cts è stato una delle cose a cui Mario Draghi ha messo mano per rendere più efficace la gestione dell’emergenza appena diventato presidente del Consiglio. Subito dopo la sostituzione di Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio alla Protezione civile e di Domenico Arcuri con il generale Francesco Paolo Figliuolo per il piano vaccini, Draghi ha sfoltito e riordinato il Comitato tecnico scientifico: 12 membri anziché 26, con un coordinatore (Franco Locatelli) e un portavoce (Silvio Brusaferro). In precedenza la composizione pletorica si era distinta anche per la cacofonia, prese di posizione diverse sui media, fughe di notizie e messaggi contraddittori.

