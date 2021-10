Il morbo anti Ue delle elezioni francesi

La scorsa settimana, dopo che la Corte costituzionale polacca aveva stabilito di non riconoscere la supremazia del diritto comunitario su quello nazionale, Marine Le Pen ed Éric Zemmour avevano detto che Varsavia aveva ragione e al coro si erano uniti i sovranisti di tutti i paesi membri. Che fossero loro a difendere la decisione della Polonia non ha sorpreso nessuno. Ma alle voci sovraniste si è unita anche Valérie Pécresse, ex ministro di Sarkozy, gollista e tra i favoriti alle primarie dei Républicains.

