Evviva il Giornale e Libero sì vax

I principali quotidiani legati alle posizioni della destra e del centrodestra, il Giornale e Libero, hanno assunto in modo sempre più marcato un atteggiamento intransigente nei confronti dei No vax. Non era scontato, viste le ambiguità presenti nello schieramento politico di riferimento, ma di giorno in giorno la posizione diventa più ferma e più convinta. Rimane un’eccezione: La Verità, che ieri titolava la prima pagina con un incredibile “Giù la maschera: i vaccini non bastano”, accompagnato da un trafiletto in cui sosteneva che chi non plaude a qualunque restrizione diventa No vax, firmato dal vicedirettore Francesco Borgonovo.

