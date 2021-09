L'Aifa approva la terza dose in Italia. Richiami già da fine settembre

La Commissione tecnico scientifica dell'Aifa ha approvato il parere con il quale si dà il via libera anche in Italia alla terza dose del vaccino contro il Covid. La dose addizionale dovrà essere somministrata almeno dopo 28 giorni dalla seconda vaccinazione per gli immunodepressi. Per gli over 80 e gli ospiti delle Rsa il booster dovrà essere offerto invece dopo almeno sei mesi dalla seconda dose. Saranno utilizzati solo i vaccini a mRna di Pfizer e Moderna. I tecnici hanno anche aperto alla possibilità di una terza dose per gli operatori sanitari più a rischio, ma su questo sarà il Governo ad avere l'ultima parola.

