Vaccini per tutto il mondo

L’Ema ha approvato oggi ulteriori siti per la produzione del vaccino contro il Covid di Pfizer-BioNTech. Un sito è situato a Francoforte, in Germania, ed è gestito da Sanofi-Aventis. L’altro si trova a Hameln, sempre in Germania, ed è gestito da Siegfried Hameln GmbH. Entrambi i siti produrranno il prodotto finito e forniranno fino a 50 milioni di dosi aggiuntive già nel 2021. Queste raccomandazioni da parte dell’Ema non richiedono un pronunciamento della Commissione europea e pertanto i siti possono diventare operativi fin da subito.

