Un bonus che funziona

Tra le parole più gettonate del momento c’è sicuramente “bonus”. Le richieste si sono sbizzarrite in tutte le direzioni, ma come il Foglio ha scritto più volte gli unici bonus utili sono quelli non assistenziali, che corrispondano a lavoro vero e rimettano in moto l’economia oltre a migliorare gli standard produttivi e qualitativi del paese. L’edilizia è alle prese con due bonus, spesso in concorrenza ma molto diversi. Si tratta del “bonus facciate”, approvato dal governo Conte 2 a dicembre 2019 e in vigore dal 2020: prevede la detraibilità al 90 per cento per il rifacimento esterno di edifici nelle zone A e B di città e paesi, cioè centri e aree di recente costruzione. E del “superbonus” del luglio 2020 collegato alla riqualificazione energetica certificata prima e dopo i lavori, con procedure più complesse. Il bonus facciate prevede la detraibilità fiscale al 90 per cento in dieci anni; con le ultime modifiche potrebbe essere mutuata dal superbonus la cessione del credito alle imprese che possono scontarlo presso le banche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE