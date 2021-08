Il buon senso del Tar sul green pass a scuola, finalmente

Il Tar del Lazio non ha concesso la sospensione cautelare urgente del decreto legge che obbliga il personale scolastico a presentare la certificazione verde e della norma che sanziona chi non lo presenta con la sospensione del rapporto di lavoro. Non è ancora la sentenza definitiva ma il segnale è positivo: la giustizia amministrativa non si mette di traverso, come ha fatto altre volte e come accade altrove, alle norme anche restrittive necessarie per combattere la pandemia. In Spagna, per esempio, le cose vanno assai diversamente. Il tribunale catalano, imitando quelli di quasi tutte le altre regioni spagnole, ha bocciato il coprifuoco stabilito dal governo regionale con l’argomento un po’ stravagante secondo cui “l’orario diurno è indiscutibilmente un tema di polizia amministrativa” e non si può trasformare in “questione sanitaria” di notte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE