Lettera di Draghi a se stesso. I dieci anni del messaggio della Bce all'Italia

Il 5 agosto 2011 la Banca Centrale Europea dettava a Berlusconi le condizioni per continuare a garantire l’affidabilità dei titoli di stato italiani. Cosa si è fatto e cosa no. Al premier manca un partito

I dieci anni della lettera inviata dalla Banca centrale europea all’allora premier Silvio Berlusconi (5 agosto 2011), nella quale si dettavano le condizioni perché la Bce continuasse a garantire l’affidabilità dei titoli di stato italiani presso gli investitori – non esisteva ancora l’acquisto da parte dell’Eurotower – stanno producendo testimonianze e interpretazioni. Rese più appetibili dal fatto che il cofirmatario di allora, Mario Draghi, presidente designato ma non ancora operativo della Bce, è oggi al posto che un decennio fa era di Berlusconi. Dunque è lecito chiedersi se il Draghi di dieci anni dopo stia dando retta al Draghi di dieci anni prima. E se nel frattempo qualcun altro gli abbia spianato la strada. Mario Monti, che fu insediato a capo di un governo di emergenza, ricorda di aver preso misure impopolari ma necessarie – su tutte, la riforma delle pensioni – ma di non aver mai accettato prestiti diretti dall’Europa come quelli che nel 2012 andarono alla Spagna per il sistema bancario.