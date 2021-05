La polizia colpita di nuovo in Francia

Alle 9.45 di ieri mattina, a La Chapelle-sur-Erdre, comune di ventimila abitanti a tre chilometri a nord di Nantes, una poliziotta è stata accoltellata da un islamista radicale. Come a Rambouillet lo scorso 23 aprile, l’attacco è avvenuto nel commissariato locale. L’aggressore, dopo aver accoltellato l’agente, si è impossessato della sua pistola di servizio ed è fuggito. Dopo tre ore di ricerche, l’uomo è stato individuato e dopo una sparatoria che ha causato il ferimento di tre gendarmi è stato ucciso. Si chiamava Ndiaga Dieye, aveva 39 anni, era originario di Saint-Nazaire ed era già noto ai servizi per radicalizzazione. Era iscritto al Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (Fsprt), ossia la banca dati dell’amministrazione francese che contiene la lista degli islamisti radicali suscettibili di commettere attacchi sul territorio nazionale. Dieye era noto anche per vari reati comuni che gli erano costati diversi anni di carcere.

