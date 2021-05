Nessun libro deve far paura

Chi va in una delle tante librerie Feltrinelli chiedendo una copia del libro di Alfredo Mantovano “Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo” (edito da Cantagalli) si sentirà rispondere che il volume lì non c’è né è possibile prenotarlo. Insomma, alla Feltrinelli il volume di Mantovano (giudice di Cassazione e vicepresidente del Centro studi intitolato al giudice Rosario Livatino, fresco di beatificazione) non si può comprare. Naturalmente, essendo la libreria un soggetto privato, può decidere quali libri vendere e quali no, quali esporre sugli scaffali e quali lasciare nel retrobottega, e ci mancherebbe altro. Il problema è il rifiuto di accettare una prenotazione per un determinato libro, pratica che sa di ostruzionismo commerciale. Feltrinelli ha dapprima parlato di problemi legati alla distribuzione, chiamando in causa l’editore Cantagalli, ma quando Messaggerie Libri (il distributore) ha chiesto chiarimenti alla direzione della casa editrice, quest’ultima si è scusata garantendo che le ordinazioni del libro “incriminato” sarebbero partite al più presto (ieri pomeriggio, almeno nella centralissima libreria Feltrinelli della Galleria “Alberto Sordi”, a Roma, non era ancora possibile prenotarlo).

