Leggi il foglio

Foto Ansa

la nomina

Domenico Lombardi al Fondo di investimento italiano di Cdp

La nomina dopo l'uscita di Davide Bertone. La scelta dell'economista porta la firma di Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista del Fondo che ha spinto per una figura in grado di coniugare reputazione internazionale e conoscenza del sistema bancario italiano

Sullo stesso argomento:

Nei prossimi giorni verrà sciolto il nodo della successione al Fondo Italiano d’Investimento sgr, dopo l’uscita di Davide Bertone. Il Foglio è in grado di anticipare che sarà Domenico Lombardi, economista con  esperienza internazionale (già al Fmi, alla Banca Mondiale e oggi docente alla Luiss e indipendente in Mps), a prendere la guida della sgr. La scelta porta la firma di Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista del Fondo, che ha spinto per una figura capace di coniugare reputazione internazionale e conoscenza del sistema bancario italiano.

Di più su questi argomenti:
I più letti di Economia