la nomina
Domenico Lombardi al Fondo di investimento italiano di Cdp
La nomina dopo l'uscita di Davide Bertone. La scelta dell'economista porta la firma di Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista del Fondo che ha spinto per una figura in grado di coniugare reputazione internazionale e conoscenza del sistema bancario italiano
Nei prossimi giorni verrà sciolto il nodo della successione al Fondo Italiano d’Investimento sgr, dopo l’uscita di Davide Bertone. Il Foglio è in grado di anticipare che sarà Domenico Lombardi, economista con esperienza internazionale (già al Fmi, alla Banca Mondiale e oggi docente alla Luiss e indipendente in Mps), a prendere la guida della sgr. La scelta porta la firma di Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista del Fondo, che ha spinto per una figura capace di coniugare reputazione internazionale e conoscenza del sistema bancario italiano.
L'Appello Bipartisan
La Corte Suprema sospende il licenziamento di Lisa Cook
Il licenziamento comandato da Trump è sospeso fino a gennaio. Sostegno dei principali economisti dem e repubblicani (ex Presidenti della Fed, segretari al Tesoro, consiglieri presidenziali e accademici), che in un documento hanno ribaduto le ragioni storiche ed economiche a supporto dell'indipendenza della Fed