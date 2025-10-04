Domenico Lombardi al Fondo di investimento italiano di Cdp

La nomina dopo l'uscita di Davide Bertone. La scelta dell'economista porta la firma di Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista del Fondo che ha spinto per una figura in grado di coniugare reputazione internazionale e conoscenza del sistema bancario italiano

Nei prossimi giorni verrà sciolto il nodo della successione al Fondo Italiano d’Investimento sgr, dopo l’uscita di Davide Bertone. Il Foglio è in grado di anticipare che sarà Domenico Lombardi, economista con esperienza internazionale (già al Fmi, alla Banca Mondiale e oggi docente alla Luiss e indipendente in Mps), a prendere la guida della sgr. La scelta porta la firma di Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista del Fondo, che ha spinto per una figura capace di coniugare reputazione internazionale e conoscenza del sistema bancario italiano.