La nomina
Lorenzo Salvia nuovo capo ufficio stampa di Cassa Depositi e Prestiti
Cambia la comunicazione di Cassa Depositi e Prestiti. Salvia, già editorialista del Corriere, alla guida dell'ufficio. La nomina attraverso selezione
Lorenzo Salvia, da quanto risulta al Foglio, sarà il nuovo capo ufficio stampa di Cassa depositi e Prestiti. Firma economica del Corriere della Sera, già portavoce del ministro dell’Economia, Daniele Franco, va a dirigere la comunicazione della cassaforte di stato dopo una selezione con headhunter. Ha lavorato nella comunicazione istituzionali con ruoli di addetto stampa al ministero della Giustizia e della Difesa. Ora il nuovo ruolo a fianco dell’ad Dario Scannapieco.
