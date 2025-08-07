Il caso
Nomine agostane: Pignotti e Picchi a Sace, Dell'Acqua verso la presidenza di Arera
Oggi le caselle per i vertici del gruppo assicurativo del ministero dell'Economia. All'autorità per l'energia il manager di FdI già commissario del governo per l'emergenza idrica
Valzer di nomine governative: a Sace, il gruppo assicurativo partecipato al cento per cento dal ministero dell’Economia, ecco Michele Pignotti come amministratore delegato e l’ex parlamentare della Lega Guglielmo Picchi presidente. Entrambe le caselle sono state indicate da Giancarlo Giorgetti. A Simest, società controllata da Cassa depositi e prestiti che si occupa dell’internazionalizzazione delle imprese, è stata riconfermata nelle scorse settimane Regina Corradini d’Arienzo. Queste le nomine più importanti (oggi si riunisce il cda di Sace), poi mancano le posizioni in Arera, Antitrust e Consob. Per la prima, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il governo (sponda Fratelli d’Italia) ha individuato il nome, come presidente, di Nicola Dell’Acqua, già commissario di Palazzo Chigi per l’emergenza idrica. La casella dell’Antitrust invece sarà riempita da un manager gradito a FI. Ma se ne riparlerà a settembre.
l'intervento